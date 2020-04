Il PD ai cittadini di Giovinazzo: «Siamo al vostro fianco»

Così ilin un post apparso sui social network in cui si propone di aiutare i cittadini che dovessero essere disorientati sul chiedere o meno il contributo alimentare.Dal PD ricordano che dal Governo centrale e dalla Regione Puglia sono arrivatiper generi alimentari e supportare la spesa.«Abbiamo anche chiesto all'Amministrazione locale di prorogare il termine per la presentazione delle istanze, inspiegabilmente fissato all'8 aprile (domani, ndr) - spiegano dalla Segreteria guidata da-, ma questa richiesta, al pari di altri suggerimenti (frutto dello studio del lavoro fatto in altri Comuni, in primis il capoluogo pugliese) aventi come unico obiettivo il bene della collettività giovinazzese, non è stata presa in considerazione».L'invito del PD giovinazzese rivolto ai cittadini è dunque quello di non esitare a contattare il segretario al, per qualsiasi info sul come accedere al servizio.«Non esitate a contattarci - scrivono -, vi guideremo nella presentazione della domanda».