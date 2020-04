Il messaggio di auguri di Mons. Domenico Cornacchia

In questa Domenica di Pasqua giungono gli auguri a tutta la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo da parte del Vescovo.Toccante il lungo messaggio diche ai fedeli dice «nessuno deve rimanere spettatore. Siamo invitati a essere partecipi edelle situazioni di grande dolore e sofferenza che vediamo e osserviamo. Non possiamo girare lo sguardo dall'altra parte».Il Vescovo invita anche a piangere, a non vergognarsi di quanto si prova e a condividere quei momenti di sconforto che purtroppo ci stanno circondando.«Tuttavia noi siamo chiamati a essere uomini e donne di speranza di cui noi dobbiamo essere i cantori e i diffusori. La speranza non delude», continua il Vescovo che ricorda la visita di Papa Francesco a Molfetta in omaggio al«Lui ha segnato la nostra storia e ci invita ad avere, a guardare al Signore come a colui che porta sì la Croce ma sul retro ci siamo noi, portati da Gesù sulle spalle», continua Monsignor Cornacchia ribadendo come lo stesso don Tonino Bello diceva che la condizione del fedele è quella della Resurrezione.Il messaggio integrale: http://www.diocesimolfetta.it/blog/2020/04/11/gli-auguri-di-mons-domenico-cornacchia-per-la-santa-pasqua/