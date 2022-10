Il Frantoio Caputo Ignazio apre alle moliture per la nuova campagna olearia

«Vi siete presi cura delle vostre olive sin da quando erano mignole bianche sui rami delle vostre campagne. Avete consultato il meteo confidando nella pioggia a fine estate sperando che non diventasse grandine. E avete esaminato ognuna di quelle piccole olive acerbe temendo assalti di insetti.Potete continuare a prendervi cura del frutto dei vostri ulivi anche nel loro viaggio per diventare l'olio che renderà più salutare e saporita la vostra tavola.La campagna olearia 2022/2023 è alle porte: lunedì 10 ottobre il, giunto alla sua terza generazione, riapre i battenti pronto ad accogliere le vostre olive con la stessa cura che avete avuto voi per loro in questi mesi.Come produttori dell', pluripremiato olio biologico molfettese, l'Azienda Agricola Caputo Maria e il Frantoio Caputo Ignazio sono da sempre consapevoli di quanto la lavorazione delle olive sia importante per ottenere un prodotto di qualità: per questo adottiamo la stessa attenzione che dedicheremmo per le nostre olive anche a quelle che ci vengono affidate.Le lavoriamo con un occhio alla tradizione, ad una storia decennale di passione per questa terra, ma con i macchinari più all'avanguardia per la molitura.Il Frantoio Caputo Ignazio possiede infatti unche lava e asciuga le olive prima dell'invio al frangitore, scongiurando la comparsa del difetto di terra nell'olio prodotto.Il processo avviene a freddo e in assenza d'aria, ma soprattutto ci premuniamo di molire le olive entro 24 h dal loro arrivo in frantoio così da conservare tutte le qualità organolettiche del prodotto.Usiamo filtri a cartoni di pura cellulosa del tipo "V0" che garantiscono la maggiore purezza possibile al vostro olio senza per questo penalizzare la resa.Il Frantoio Caputo Ignazio è anche certificato per la molitura di olive BIO.Dal 10 ottobre, siamo aperti e riceviamo i vostri carichi di olive. Conosciamo quanto lavoro racchiude ogni frutto che ci affidate. Adesso lasciate a noi prenderci cura del resto».Per informazioni anche relative ai costi, contattare il numero 080 3340022 o recarsi in Frantoio sulla S.S.16 per Giovinazzo KM 778,5 nei pressi dell'Istituto Alberghiero di Molfetta.