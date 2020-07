Pronti, ripresa e via: le Aziende Agricole Di Martino pronte per l’estate

Il sole di Puglia torna a splendere sui campi delle, eccellenza nel panorama produttivo tranese nell'ambito dell'olio, fatto con passione e grande attenzione alla qualità. Dopo i lunghi mesi di lockdown, durante i quali il lavoro non si è mai fermato, ripartono con rinnovato entusiasmo le attività delle Aziende Di Martino, nel segno di una tanto sognata ripresa che ci accompagnerà verso un'estate ancora tutta da vivere, tra turismo lento e riscoperta del territorio.Situata a pochi chilometri dal centro urbano di Trani, immersa nelle campagne che conducono verso Corato, le Aziende Agricole Di Martinoe per accogliere i propri ospiti con vere e proprie coccole per il palato. Con l'esperienza della Dottoressa, produttrice e proprietaria dell'azienda, si riprendono le consuete attività all'aria aperta: percorsi gastronomici alla scoperta dei prodotti tipici, esplorazioni tra i caldi colori degli oliveti e l'odore avvolgente delle erbe aromatiche, tour lenti per riscoprire la bellezza della terra di Puglia, ricca di sapori e di gentilezza.«La nostra è anche una– ci racconta la Dottoressa Di Martino – naturalmente siamo stati fermi negli scorsi mesi con la chiusura delle scuole, ma quanto prima saranno riavviati i nostri percorsi didattici-formativi per i più piccoli, ma molto apprezzati anche dai grandi».Dalle Aziende Di Martino, con la loro storia plurisecolare e gli ampi spazi immersi nella natura, seguendo unsi potrà vivere una nuova estate di benessere, abbracciati dalla tradizione pugliese. Si parla molto in questo periodo die di: le Aziende Di Martino e il Frantoio Schinosa sono già pronti per partire con nuove attività, tra cui visite guidate in azienda, giornate a tema con piccoli gruppi organizzati e, durante i quali scoprire tutta la bontà dei prodotti tipici: focacce, taralli, crostini, e naturalmente l'con il suo genuino profumo di Puglia.