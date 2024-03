Il film di Damiano Andriano presentato al "BiF&st"

Powered by

Nella sezione Panorama Internazionale del Bif&st è stato presentato il filmdel giovane registaautore della sceneggiatura insieme al noto regista Maurizio Ponzi. La sezione Panorama Internazionale ha ospitato una selezione di film di respiro internazionale, portatori di tematiche sociali e umane forti e contemporanee.Il produttore del film è l'attore di Giovinazzo,con la sua casa di produzione Dalex Film in collaborazione con Rai Cinema. Alla proiezione svoltasi nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, nello scenario incantevole del Teatro Petruzzelli, ha partecipato Damiano Andriano, originario di Giovinazzo, produttore del film ed ex attore, il regista Fabrizio Nardocci e un nutrito gruppo di amici e familiari del produttore Andriano giunti da Giovinazzo.La proiezione del film è stata seguita da un lungo applauso e dai complimenti di tanti spettatori lì presenti ad ammirare una storia delicata e garbata ricca di emozioni, ricordi e sentimenti autentici mai dimenticati. Nell'atmosfera magica creata dal Teatro Petruzzelli gremito di pubblico è stata accolta con vero calore la proiezione del film che uscirà nelle sale a maggio e che, di sicuro, saprà donare una carezza emozionale a chi lo vedrà. Intensa l'interpretazione dei due attori coprotagonistinel ruolo di due amici di vecchia data che si erano persi di vista ma che ritrovandosi casualmente rivivono affetti, emozioni e ricordi che ancora accarezzano l'animo delle loro due esistenze di settantenni. Nel momento della presentazione del film il regista Fabrizio Nardocci sul palco del teatro Petruzzelli ha parlato del titolo e del contenuto della pellicola.«Il titolo "La tartaruga" –ha affermato il regista Nardocci - fa riferimento alla tenacia che è un elemento che contraddistingue la tartaruga e che è una caratteristica associata alla personalità del personaggio Marcello interpretato da Antonello Fassari. Il film compie un percorso di maturità, di esperienze di vita dei due protagonisti. Ho scritto il film con Maurizio Ponzi; gli è piaciuto il soggetto che gli ho proposto e abbiamo curato insieme la sceneggiatura. È un'esperienza che si ripete con Maurizio Ponzi, c'è sempre da imparare con professionisti del suo calibro».Visibilmente emozionatoper i consensi ricevuti dal film che lui ha prodotto nella speranza che sia accolto con attenzione e interesse quando uscirà nelle sale cinematografiche. Rinnoviamo i complimenti a tutto il cast e al produttore Damiano Andriano per questo suo nuovo prodotto cinematografico che sia conferma di un cammino sfavillante nel mondo del cinema, sua grande passione.