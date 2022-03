"Il diritto di contare", proiezione stasera all'Odeion

Venerdì 11 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, allasarà proiettata la pellicola(2016) di Theodore Melfi, la straordinaria storia vera del tutto sconosciuta ditre donne afroamericane che all'inizio degli anni '60 con le loro competenze scientifiche hanno rivoluzionato il calcolo delle traiettorie, consentendo di inviare il primo pilota statunitense in orbita e poi sulla Luna. Per affermarsi le tre donne hanno sfidato, oltre ai pregiudizi razziali, anche quelli di genere. Il racconto cinematografico della vicenda umana e professionale di queste tre scienziate offrirà anche lo spunto per una riflessione insieme al nostro pubblico sul "gender gap", che ancora è molto forte nel mondo e nel nostro paese, in particolare al Sud. E tale divario è particolarmente evidente fin dalla formazione.Da recenti studi è emerso che solo il 19% delle ragazze nel Sud Italia intraprende studi nelle discipline. Questa percentuale si abbassa al 17% in Puglia. Insomma il percorso che porta all'emancipazione femminile è ancora in salita, ma fino a quando ci saranno occasioni di dibattito su questi argomenti, ci sarà speranza che presto le cose cambino, soprattutto per le nuove generazioni.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare esibendo il green pass rafforzato e indossando la mascherina FFP2.Inoltre, per incentivare la presenza del pubblico più giovane, a partire da questa serata sarà attiva una promozione che prevede per ogni coppia di Under 40 due ingressi con un unico biglietto.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.