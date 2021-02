Il Covid fa altre 31 vittime in Puglia. Ma i guariti sono più di 71.000

Oltre 71mila guariti

La situazione attuale in Puglia

La Puglia ha fatto registrare nella giornata di ieri altre 31 vittime per Coronavirus ed il totale da inizio pandemia è quindi salito a 3.331.Tra queste persone, 1068 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari. Tra i deceduti riportati ieri dal bollettino regionale, 10 risiedevano nel barese, 8 nel basso Salento, 7 nel foggiano, 6 nel tarantino.Un dato molto confortante è quello dei guariti, che in Puglia sono al momento 71.423 e ben 1.229 pugliesi sono stati dichiarati guariti nelle ultime ore. Un netto aumento col passare delle settimane che fa ben sperare e che crea i presupposti per non caricare troppo di lavoro i medici nei nostri reparti Covid.Ieri sono stati registrati altri 975 nuovi casi di positività al virus, pari al 9,60% del campione totale dei tamponi effettuati (10.148), una percentuale ancora superiore alla media nazionale, ferma al 5,05%.Attualmente ci sono in Puglia 51.430 persone che hanno contratto il virus e 49.852 si stanno curando in isolamento domiciliare. I ricoverati sono invece 1.578, 6 in meno nelle ultime ore. Purtroppo, tra di essi anche 154 pazienti che lottano in terapia intensiva.