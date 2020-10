Il corto "Dentro il mare" porta Giovinazzo al Festival del cinema europeo

Girato interamente in Puglia, fra Giovinazzo e Bari, il cortometraggio "Dentro il mare" di Leonardo Dell'Olio sarà presentato in anteprima nel corso della ventunesima edizione del Festival del cinema europeo di Lecce, in programma dal 31 ottobre al 7 novembre 2020 sotto la direzione di Alberto La Monica.Nel cast l'attore Ettore Toscano - recentemente scomparso e alla sua ultima interpretazione cinematografica - insieme ai pugliesi Michele Carella, Emilia Brescia e al piccolo Thomas Iaia.Il film è un racconto onirico sul mare come luogo della memoria, grembo materno che accoglie e custodisce la vita. Il litorale di Giovinazzo fa molto più che da sfondo alla vicenda, in cui si ripercorre il vissuto personale del regista."Dentro il mare" è stato incluso tra i 24 lavori della sezione competitiva Puglia Show, parte di Festival In Corto curato da Luigi La Monica che racchiude anche il Premio "Emidio Greco". La proiezione si terrà lunedì 2 novembre alle ore 22 nel Multisala Massimo di Lecce. Qualora non fosse possibile la proiezione in presenza, sarà comunque garantita dalla direzione del Festival quella online grazie alla collaborazione con la piattaforma digitale FestivalScope: l'indirizzosarà attivo per tutto il periodo della rassegna.Il lavoro giratro a Giovinazzo è statro già pre-selezionato tra i quindici corti finalisti de La Settimana della Critica della 75ª mostra del cinema di Venezia, pur non rientrando nella selezione ufficiale. L'autore, oltre al regista Dell'Olio, è Gianluca Perrino. Il montaggio è stato curato da Domenico De Orsi, la fotografia da Miria Furio, il suono da Tommaso Danisi.Il film è stato finanziato anche attraverso una partecipata campagna di crowdfunding su Produzioni dal basso, promossa e sponsorizzata da diversi testimonial - tra i quali l'attore e regista Marcello Prayer, i critici Anton Giulio Mancino, Pasquale Bellini e Livio Costarella, nonché gli enti Legambiente Euidamonia Bari, Fai Giovinazzo, Wwf Puglia - che ha consentito al regista di distribuire l'opera nei maggiori festival nazionali e internazionali. E allo splendido scenario giovinazzese di fare, ancora una volta, il giro del mondo.