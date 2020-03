Il Comitato Feste Patronali lavora in videoconferenza

Sono in tanti a sperarci. A sperare di uscire dall'incuboe tornare a vivere la bellezza di Giovinazzo, godendo di scorci, piazze, tramonti e mare. Sono in tanti anche quelli che hanno pregato e preganodi intercedere per far cessare tutto e ricacciare indietro l'aria di morte che aleggia su tutta l'Italia e sulla nostra (vostra) città.Anche ilnon si è mai arreso e continua imperterrito nel suo progetto organizzativo (anche in videoconferenza come dimostra la foto) di una Festa agostana dedicata alla Vergine che diventi liberatoria, che in qualche misura ci mondi dai nostri piccoli e grandi peccati e diventi una grande invocazione a Maria, Madre di tutti. Una vera festa per la, con Lei, quella del quadro portato per le strade mute della città daal centro di tutto.Ci pensa e ci sta lavorando il presidente, in accordo con tutti gli uomini e le donne che stanno dando supporto al progetto già avviato sin dalla scorsa estate. Progetto che, inevitabilmente, sta subendo ritardi e conseguenze dell'emergenza sanitaria.Ma loro ci provano, ristabiliscono priorità, calendari, step di lavoro, con l'unico grande auspicio nel cuore: quello di tornare a far festa, ad abbracciarci ed a pregare insieme la Vergine Patrona di questa meravigliosa città. Agosto è ancora lontano, speriamo si possa fare.