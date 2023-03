Il Cardinal Gualtiero Bassetti in visita a Giovinazzo

Questa mattina, 19 marzo, Sua Eminenza il Cardinaleaccompagnato dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Cornacchia, sarà a Giovinazzo alle ore 10.30 e sarà accolto nella parrocchia di San Domenico, dove presiederà la celebrazione eucaristica in ricordo del nostro illustre concittadino, il Beato Nicola Paglia (le cui spoglie sono custodite nella Basilica di San Domenico a Perugia).Alla messa, che sarà trasmessa in diretta da TeleDehon, sul canale 19 del digitale terrestre, parteciperanno l'intero clero giovinazzese, i frati e le suore, le autorità civili e militari, le confraternite e le associazioni laicali.Bassetti è in Puglia da ieri, sabato 18 marzo, quando ha presieduto la Santa Messa all'interno della Cattedrale di Molfetta nel giorno in cui ricorreva la nascita di don Tonino Bello, in occasione della Giornata diocesana di prossimità alle persone fragili.La visita a Giovinazzo del porporato si pone come uno degli eventi di maggior spessore per la Chiesa locale degli ultimi anni.