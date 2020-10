Il cammino di Gaetano Marzella diventa un libro

La ricerca della libertà personale, il coraggio di prendere in mano la propria vita senza ascoltare gli altri, la determinazione che ti spinge a percorrere la strada che ti aspetta.È questo che ha portato, giovane imprenditore molto conosciuto in città, a vivere un'esperienza che lascia il segno nel profondo dell'animo. Non un viaggio ma un cammino, anzi il Cammino per eccellenza, quello che conduce alla cattedrale di Santiago di Compostela.Da solo e zaino in spalla, ha percorso 864 km rigorosamente a piedi, dai Pirenei francesi fino ad arrivare, certamente diverso, all'Oceano Atlantico. A distanza di qualche anno, quel mese «di gioie e dolori, sacrifici e soddisfazioni, esperienze di vita vera ed emozioni uniche, incontri che mi hanno cambiato per sempre… ma soprattutto un viaggio interiore alla scoperta di me stesso» è diventato un libro." disarà presentato domenica 11 ottobre alle ore 19.00 presso la sala San Felice.Introdurranno il Sindacoe l'Assessore alla Cultura, dialogherà con l'autore, Presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Il coordinamento dell'incontro sarà curato dal nostro giornalistaE il viaggio anche faticoso di un giovane concittadino diverrà viaggio interiore per i tanti lettori già in attesa del racconto.