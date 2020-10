Viaggio nei “27 giorni” di Gaetano Marzella

Una presentazione di un libro così seguita fino alla fine, con la partecipazione di tanti giovani e addirittura gli interventi dal pubblico, obiettivamente, non la si vedeva da tempo.Il libro in questione è "" diIeri sera in sala San Felice, in un incontro moderato dal nostro giornalista, hanno voluto complimentarsi con l'autore l'Assessore alla Cultura, che ha parlato del giovane imprenditore a sorpresa scrittore come di punto di riferimento per altri ragazzi, e il Sindacoche ha preferito chiudere per cogliere spunti di riflessione sul modo di vivere della nostra società con qualche riferimento all'attualità anche locale.Si è entrati invece nel merito del libro attraverso un vero e proprio dialogo tra, Presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e poeta con all'attivo 18 libri.L'autore, magistralmente invitato dal suo interlocutore, ha raccontato come il lockdown sia servito a riflettere sulla necessità di mettere nero su bianco l'esperienza del Cammino di Santiago vissuta esattamente quattro anni fa, ha parlato di solitudine come condizione essenziale per stare con e scoprire sé stessi, della necessità di dover partire senza programmare nulla per non avere la possibilità di ripensarci.Tra aneddoti sulla giornata tipo, sul legame inevitabile con gli altri pellegrini e sulla convivialità con sconosciuti negli ostelli, sulle coincidenze così determinanti, sono stati ripercorsi quei 27 giorni in parte trascorsi senza alcun contatto con la famiglia, il rapporto che si è fatto ancor più diretto con Dio, la determinazione e la voglia di proseguire - da buon mediano - nonostante le difficoltà e i piedi letteralmente distrutti, l'arrivo nella Cattedrale di Santiago de Compostela con il suggestivo botafumeiro e poi sulla riva dell'Oceano Atlantico, dopo 864 km che lasciano il segno e la voglia di dare valore a ciò che è veramente essenziale, come la spiritualità e i sentimenti più profondi.Anche, che ha seguito la nascita del libro, ha elogiato il giovane scrittore che ha voluto lasciare una traccia in primis ai suoi coetanei e che ci invita alla riflessione narrando di cambiamenti in un periodo storico in cui le nostre vite stanno inaspettatamente cambiando.E con la formula fresca del talk, scorrevole come scorrevole è il testo, la serata è terminata con il classico firmacopie di un libro pubblicato in modo indipendente e acquistabile contattando lo stesso autore o cercandolo su Amazon.