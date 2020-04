Il bollettino serale di Depalma: accesso al mercato giornaliero contingentato

RESTRIZIONI SINO AL 3 MAGGIO

ACCESSO DEI FIORAI AL CIMITERO

ACCESSO AL MERCATO GIORNALIERO CONTINGENTATO

AGRICOLTORI ED HOBBISTI

BUONI SPESA

CONTRIBUTI PER AFFITTI

IL GRAZIE A MARIO CIPOLLINI

Di seguito il bollettino serale del Sindaco di Giovinazzo,, sulla situazione emergenziale legata al contagio da Coronavirus.«Il Premier Conte ha appena finito di parlare alla nazione: il nostro isolamento in casa è stato prolungato fino al 3 maggio prossimo. Troppo alto il rischio adesso, tornare alle vecchie abitudini significa far impennare di nuovo la curva dei contagi e non possiamo permettercelo. Meglio finire bene questa quarantena piuttosto che iniziarne un'altra. Per questo vi chiedo di continuare ad osservare le prescrizioni e di uscire da casa solo se necessario. Studi professionali, fabbriche, librerie e negozi di vestiti per bambini e altre attività riapriranno già dal 14 aprile ovviamente facendo mantenere a tutti la distanza di sicurezza. Tutti i dettagli saranno presenti nel nuovo decreto che verrà pubblicato a breve.Stamattina ho dato disposizioni perché sia consentito l'accesso al cimitero comunale da parte dei fiorai per conto dei cittadini che volessero deporre fiori sulle tombe dei propri defunti. I fiorai potranno eseguire, per il periodo legato all'emergenza, il servizio di deposizione dei fiori presso il cimitero comunale prendendo contatto con il custode cimiteriale prima di recarsi presso il Cimitero. Ci sembra un piccolo segno tangibile di rispetto vero i propri defunti e un modo per dare un po' di respiro all'economia della floricultura.Domani contingenteremo l'accesso al mercato coperto per evitare assembramenti e calca dinanzi alle bancarelle, la polizia locale ha già provveduto a transennare gli ingressi: confido nel senso di responsabilità di ognuno, ci vorrà pazienza e disciplina per accedere al mercato.Vi informo che come Anci Puglia abbiamo chiesto a Regione e Prefettura un chiarimento circa le attività agricole per agricoltori ed hobbisti. Riteniamo infatti che alcune attività legate al lavoro dei campi siano urgenti ed indifferibili anche per chi conduce un terreno come attività amatoriale. La Regione sposa questa nostra teoria e quindi da martedì prossimo daremo indicazioni più chiare per permettere questi lavori urgenti nelle nostre campagne, va da sé che comunque resta imprescindibile il rispetto delle misure di sicurezza.Vi aggiorno inoltre sui buoni spesa: l'istruttoria sulle domande è in corso, consegneremo i buoni dopo Pasquetta ovvero nei tempi più veloci possibili. Domattina consegneremo a diverse famiglie segnalate dai servizi sociali più di 100 uova di Pasqua e più di 100 Colombe donate da imprenditori e cittadini.Ho un altro avviso da darvi. Come sapete alcuni contributi per gli affitti sono stati erogati come incasso allo sportello perché non è stato possibile fare un bonifico per tutti coloro che non avevano fornito l'Iban. Per tutti coloro che anziani o impossibilitati ad uscire di casa non possono recarsi in banca è possibile ritirare il pagamento grazie all'intervento della Polizia Locale. Per attivare questo servizio occorrerà chiamare il numero 0803942014.Infine permettetemi di ringraziare stasera un mio caro amico, Mario Cipollini, che in diretta sul profilo Instagram del Giro d'Italia ha promosso nuovamente Giovinazzo, la bellezza del suo borgo e del porticciolo a ridosso della nostra Piazza… torneremo presto a rilanciare la nostra città con l'aiuto di tutti, torneremo presto a far parlar bene di noi, della nostra accoglienza e della nostra positività, perché il futuro è tutto da scrivere e saremmo dei folli a chiuderci in atteggiamenti pessimistici e disfattisti. Uniti per Giovinazzo, supereremo questa tempesta».