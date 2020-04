Il bollettino serale del sindaco: maggioranza e opposizioni lavorano insieme

MISURE RESTRITTIVE SINO AL 13 APRILE



DISTRIBUZIONE SPESA - SI LAVORA CON LE OPPOSIZIONI

ULTERIORI 55.000 EURO A GIOVINAZZO

Vi riportiamo di seguito il bollettino serale sull'emergenza sanitaria in corso del Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma.«Il presidente Conte ha appena annunciato che il periodo di isolamento e di restrizioni proseguirà fino al 13 aprile. Non abbiamo alternative e non possiamo permetterci passi falsi: un nuovo picco dell'epidemia sarebbe insostenibile ecco perché è molto più opportuno condurre al meglio questa quarantena fino a scongiurare del tutto il rischio. Restiamo a Casa!Oggi giornata molto impegnativa. Alle 18 nella riunione del COC abbiamo affrontato il tema della distribuzione dei buoni spesa previsti dal Governo e il tema della distribuzione dei generi alimentari. Vista la richiesta delle opposizioni abbiamo ritenuto opportuno invitare un loro esponente alla riunione per condividere metodo e scelte sebbene tutti i Comuni seguiranno le linee guida dell'ANCI in merito alla solidarietà alimentare.Abbiamo stabilito di comune accordo alcune scelte operative in merito alla raccolta e all'invio delle richieste dei buoni spesa decidendo di coinvolgere per questa operazione i CAF del territorio, che da domani saranno avvisati dall'ufficio Protezione Civile, e la Caritas cittadina oltre il Comune con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Va da sé che auspichiamo un invio di domande in modalità telematica (email) piuttosto che cartacee ma ci stiamo attrezzando per venire incontro alle diverse possibilità di ciascuno.Procederemo quindi con avviso pubblico per raccogliere le adesioni degli esercizi di Giovinazzo e procederemo con l'avviso pubblico per far presentare le domande dai beneficiari. I criteri per far domanda saranno noti al più presto insieme a tutta la modulistica. Renderemo note anche le modalità di distribuzione materiale dei buoni.Intanto la macchina delle donazioni e degli aiuti viaggia a pieno regime: stamattina abbiamo portato a termine un nuovo carico di generi alimentari dal Banco delle Opere di Carità di Bitonto e abbiamo accolto tantissime donazioni di cittadini e di altre attività di Giovinazzo! La nostra città ha un cuore grande e lo sta dimostrando con altruismo e grande generosità! Stiamo distribuendo aiuti in base alle richieste che stanno arrivando ai nostri servizi sociali e posso assicurarvi che non si tratta della platea "storica" delle persone già in carico ai servizi: in questo momento, infatti, sono diverse le persone che sono colpite da questa emergenza e non possono più contare sulle loro entrate.Vi informo, inoltre, che con determina regionale sono state assegnate ulteriori somme ai Comuni della Puglia in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale. A Giovinazzo spettanoChiudo con un pensiero affettuoso verso la famiglia che è risultata positiva al virus e che sta affrontando al meglio questa situazione: tutta la città di Giovinazzo è con voi, la solitudine fisica non dovrà mai avere la meglio sulla solidarietà della nostra cittadinanza.A domani per altri importanti aggiornamenti».