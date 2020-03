Il bollettino serale del Sindaco: il giovinazzese ricoverato è in buone condizioni

PAZIENTE POSITIVO

Vi riportiamo il bollettino serale del 27 marzo del Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma.«Innanzitutto mi preme informarvi sul fatto che il nostro concittadino ricoverato a Bari è in buone condizioni. Gli auguriamo una rapida e completa guarigione. Siamo in contatto costante con il nucleo familiare: in questo momento è fondamentale supportare le famiglie che vivono questo dramma. Per questo mi sento di raccomandare a tutti calma e discrezione. I "contatti stretti" sono stati tutti avvisati dalle autorità preposte. Evitate di far girare su WhatsApp false notizie, foto personali o dicerie inutili. In questo momento ci vuole rispetto per chi è in profonda sofferenza sia fisica che morale, e ci vuole fiducia negli operatori della nostra sanità che sanno come agire.Altre info: a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale (COC) e al fine di contenere ulteriormente il contagio Covid-19, da oggi 27 marzo 2020 sono sospese le consegne a domicilio dei farmaci da parte di tutte le farmacie di Giovinazzo. Per anziani, persone con patologie e /o non autosufficienti la consegna a domicilio avverrà mediante gli operatori del SerMolfetta in collaborazione con medici di base e farmacie. In questa fase dell'emergenza dobbiamo cominciare a centralizzare le consegne per non esporre tutte le farmacie a contatti o e eventuali contagi che potrebbero comportare la chiusura delle farmacie stesse. L'Unico numero da chiamare per la consegna a domicilio dei farmaci a cura del SerMolfetta è il seguente: 080 3385737, premere in seguito il tasto 0. La professionalità degli operatori del SerMolfetta ci consente di operare con le consegne a domicilio in tutta sicurezza e affidabilità. Non smetteremo mai di ringraziarli.Stamattina un nostro concittadino, Raffaele Carlucci, ha donato alcune tute protettive alla nostra Polizia Locale. Un gesto bellissimo che ci rincuora e ci da nuovo coraggio per affrontare i prossimi giorni. Spero al più presto di raccontarvi altri episodi legati alla rete solidale che si sta attivando in questi giorni sul nostro territorio per diverse necessità. Lo ribadisco: non lasceremo nessuno indietro. Ci stiamo attrezzando per venire incontro a tutti per le necessità primarie di questi giorni (alimenti, farmaci, dispositivi di protezione), dimostreremo ancora una volta che la solidarietà ci aiuterà a dare il colpo di grazia a questo virus subdolo e infido.Oggi come preannunciato abbiamo proseguito l'opera di pulizia della città. Inoltre abbiamo proseguito i controlli e all'esito di 27 controlli non è scattata alcuna denuncia.Vi informo, infine, che nei giorni scorsi ovvero prima che scoppiasse l'emergenza, il Comune aveva erogato i contributi per i libri di testo. Si tratta di contributi con incasso allo sportello presso la nostra Tesoreria (Banca Popolare di Bari). Chi non ha ancora riscosso può comunque riscuotere anche dopo che questa emergenza sarà finita. In merito ai contributi per gli affitti, di prossima erogazione, provvederemo a pagare quasi tutti con bonifico sui conti correnti in modo da evitare incassi agli sportelli.In allegato al post l'elenco aggiornato degli esercizi che effettuano consegne a domicilio.Per stasera è tutto. Restiamo a casa, vinciamo questa sfida»