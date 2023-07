Il 29 luglio c'è il Concorso di poesia dialettale della Touring Juvenatium

È tornato anche in estate ilindetto dalla, l'associazione culturale guidata dal presidente Vito Fumai che da qualche anno si occupa della salvaguardia e riscoperta del vernacolo locale. La rassegna è inserita nel vasto cartellone di eventi "Giovinazzo Estate 2023" varato dal Comune.Il tema si cui gli autori, alcuni dei quali provenienti non solo da fuori città, ma anche da altre province pugliesi, si sono cimentati èLa premiazione della IX edizione avrà luogo domani, sabato 29 luglio, a partire dalle 19.30, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II.«Una serata da trascorrere in piena serenità - spiegano dall'associazione di corso Amedeo -, dove ritrovare e apprezzare la leggerezza della parola poetica, quella parola che danza con movenze accattivanti nei momenti intimi e segreti nella vita di ognuno di noi, in grado di far commuovere e di far sorridere».La serata sarà allietata da musica dal vivo e dall'intervento del maestro pasticcere, nonché socio Touring di antica data, Nicola Giotti, chi si cimenterà nella preparazione dolciaria di un ingrediente della tradizione, quale è la carruba. Un ingrediente al centro del detto "Scevenazze mange pestazze e fra' Menucce 'menze a la chiazze", oggetto di elaborati delle scolaresche giovinazzesi che saranno esposti durante la serata.