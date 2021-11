Il 26 novembre un incontro diocesano per catechisti ed animatori

All'interno delle nostre parrocchie continua ad essere immutata l'importanza del ruolo del catechismo, momento formativo fondamentale per i giovanissimi che si approcciano alla religione cattolica.Per questo ed altri motivi, l'ufficio catechistico diocesano promuove, per venerdì 26 novembre, un incontro per catechisti e animatori sul tema "Artigiani di comunità".Il momento di formazione si svolgerà alle ore 19.00, nell'auditoriume sarà guidato dagiornalista di Avvenire ed educatore.