Il 10 dicembre s'inaugura il mercatino di Natale della Touring Juvenatium

Continua l'attività dell'associazione culturaleanche in periodo pandemico., la Sala San Felice ospiterà un mercatino particolarissimo, con opere, pitture, decorazioni, manufatti in legno, cucito creativo e sculture in legno, realizzati da otto artisti locali. Saranno infatti esposte le realizzazioni di Vicky Depalma, Giuseppina Demartino, Giuseppe Demusso, Nicola Giotti, Pasquale Mastandrea, Elisa Raguseo, Rita Schino e Mariella Valentini.L'iniziativa è inserita nel cartellonevarato dal Comune di Giovinazzo. A disposizione dei più piccoli una splendida slitta per scattare suggestive foto ricordo e un'apposita cassetta dove potranno imbucare le loro letterine.L'inaugurazione è prevista per le ore 18.00 di venerdì 10 dicembre ed il mercatino sarà visitabile dalle 18.00 alle 22.00 fino a lunedì 13.