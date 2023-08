“I Suoni della Cultura” con il gruppo “Terraross”

Il gruppo di musica popolare "Terraross", suonatori e menestrelli della Bassa Murgia, saranno i protagonisti dell'ultimo appuntamento della Rassegna "Concerti d'estate" della Fondazione "V. M. Valente" ( www.fondazionemusicalevalente.it ) presieduta da Marcelloe la direzione artistica di SaraLo spettacolo, in scena al Teatro di Ponente domenica 20 agosto (inizio ore 21,00) è un viaggio nella nostra storia, perché la musica dei Terraròss profuma di Sud, attraversa i campi d'ulivo, i vigneti, le cime del Gargano, dalla Murgia fino al mare.Il progetto "Terraross" mira a riscoprire e valorizzare la musica e il ballo popolare, insieme ai suoni partenopei delle tammurriate ed al fascino delle antiche serenate."Ballate e non vi stancate mai" è il motto di questo gruppo che mette in scena un repertorio musicale che va dalle sonorità della pizzica a quelle della taranta, dalla tammurriata al folk. Nata dall'idea di Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, Terraròss, è oggi una realtà musicale e culturale importante tanto da aver indotto le istituzioni locali della Provincia di Taranto a nominarli "Gruppo Ufficiale di Terra Jonica".Il gruppo è composto da 8 musicisti più 4 danzatrici: Dominique Antonacci (voce, tamburello, percussioni, kick, cajon, snare) , Giuseppe De Santo (voce e chitarra), Anna Rita Di Leo (voce e tamburello), Stefano Pepe (bidonbasso), Vito Gentile (fisarmonica), Carlo Porfido (violino), Ciccio Raguso (voce, tamburello e fisarmonica), Nico Vignola (mandolino), Caterina Totaro (danzatrice), Mariana Gentile (danzatrice), Ornella Cavallo (danzatrice) e Paolo Bruno (danzatore).Cellulare:349 787 39 41Sito web: www.fondazionemusicalevalente.it Facebook: https://www.facebook.com/fondazionevalente