I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne. I NOMI

Foto in ristoranti di pregio, costose bottiglie, abiti di lusso, scarpe firmate e soldi. Tanti. «Voi 3 mesi, noi 3 giorni» era il mantra condiviso su TikTok da «un nutrito gruppo di soggetti dediti allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti» nel centro di Molfetta. A due anni dal blitz dei, sono arrivate le condanne.Il 21 novembre scorso, infatti, il giudice dell'udienza preliminare del, al termine di un processo di primo grado celebrato con la formula del rito abbreviato, ha condannatoa pene fra. Le accuse, a vario titolo, sono di spaccio di sostanze stupefacenti, un fatto ritenuto dal giudice di «lieve entità», detenzione illegale di armi, furto aggravato e pure indebito utilizzo di dispositivi di comunicazione da parte di detenuti.L'attività, iniziata nel 2021, partendo dalla visione dei filmati pubblicati dagli indagati sui social network e dall'arresto di(condannato a 4 anni) che deteneva nella propria casa cocaina, hashish e contanti, ha portato alla luce un gruppo di pusher. Al «vertice, nella veste di fornitore» ci sarebbe stato, l'unico di Bari - condannato a 4 anni -, «seguito, negli accordi illeciti, da Lagrasta e», che invece dovrà scontare 3 anni e 4 mesi.Tra le persone condannate ci sono tre donne (, condannata a 6 anni,, a 2 anni, e, a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa), «le quali hanno garantito il fruttuoso andamento economico dell'attività illecita, durante i periodi di detenzione degli indagati, sostituendosi a questi, e, seguendone in modo certosino le indicazioni fornite dal carcere mediante l'utilizzo di vari cellulari, che le donne introducevano illecitamente durante i colloqui».Le indagini, condotte dai militari della, hanno permesso di far emergere, nel business dello spaccio, l'attività svolta in maniera autonoma anche da, di Giovinazzo, condannato a 1 anno e 8 mesi. Droga, ma non solo. Anche armi: come quelle - una pistola mitragliatrice cecoslovacca calibro 7.65 con la matricola abrasa e una pistola calibro 9×21 - recuperate nella disponibilità di uno degli arrestati,, condannato a 4 anni.Proprio il suo arresto, dopo quelli di Lagrasta e Petruzzella, ha permesso ai militari di «disvelare il coinvolgimento» anche di altri indagati, condannati a pene lievi. Tra i condannati, per furto, anche(3 anni e 4 mesi) e(3 anni). Le motivazioni saranno rese note entro il termine di 90 giorni.