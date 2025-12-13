Il Tribunale di Trani
I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne. I NOMI

Il blitz dei Carabinieri risale al 2023, le pene fino a 6 anni di reclusione. Gli arrestati si vantavano sui social: «Voi 3 mesi, noi 3 giorni»

Giovinazzo - sabato 13 dicembre 2025 9.52
Foto in ristoranti di pregio, costose bottiglie, abiti di lusso, scarpe firmate e soldi. Tanti. «Voi 3 mesi, noi 3 giorni» era il mantra condiviso su TikTok da «un nutrito gruppo di soggetti dediti allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti» nel centro di Molfetta. A due anni dal blitz dei Carabinieri, sono arrivate le condanne.

Il 21 novembre scorso, infatti, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, Domenico Zeno, al termine di un processo di primo grado celebrato con la formula del rito abbreviato, ha condannato 14 imputati a pene fra 6 anni e 1 anno e 6 mesi. Le accuse, a vario titolo, sono di spaccio di sostanze stupefacenti, un fatto ritenuto dal giudice di «lieve entità», detenzione illegale di armi, furto aggravato e pure indebito utilizzo di dispositivi di comunicazione da parte di detenuti.

L'attività, iniziata nel 2021, partendo dalla visione dei filmati pubblicati dagli indagati sui social network e dall'arresto di Mario Lagrasta (condannato a 4 anni) che deteneva nella propria casa cocaina, hashish e contanti, ha portato alla luce un gruppo di pusher. Al «vertice, nella veste di fornitore» ci sarebbe stato Alessandro Anaclerio, l'unico di Bari - condannato a 4 anni -, «seguito, negli accordi illeciti, da Lagrasta e Giuseppe Petruzzella», che invece dovrà scontare 3 anni e 4 mesi.

Tra le persone condannate ci sono tre donne (Miriam Antonino, condannata a 6 anni, Denis Petroni, a 2 anni, e Annalaura Petruzzella, a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa), «le quali hanno garantito il fruttuoso andamento economico dell'attività illecita, durante i periodi di detenzione degli indagati, sostituendosi a questi, e, seguendone in modo certosino le indicazioni fornite dal carcere mediante l'utilizzo di vari cellulari, che le donne introducevano illecitamente durante i colloqui».

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Molfetta, hanno permesso di far emergere, nel business dello spaccio, l'attività svolta in maniera autonoma anche da Paolo Manzoni, di Giovinazzo, condannato a 1 anno e 8 mesi. Droga, ma non solo. Anche armi: come quelle - una pistola mitragliatrice cecoslovacca calibro 7.65 con la matricola abrasa e una pistola calibro 9×21 - recuperate nella disponibilità di uno degli arrestati, Domenico Marzocca, condannato a 4 anni.

Proprio il suo arresto, dopo quelli di Lagrasta e Petruzzella, ha permesso ai militari di «disvelare il coinvolgimento» anche di altri indagati, condannati a pene lievi. Tra i condannati, per furto, anche Filippo Caravella (3 anni e 4 mesi) e Cosimo Magrone (3 anni). Le motivazioni saranno rese note entro il termine di 90 giorni.

I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne:

  1. ​Anaclerio Alessandro, condannato a 4 anni di reclusione;
  2. Antonino Miriam, condannata a 6 anni di reclusione;
  3. Caradonna Davide, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione;
  4. Caravella Filippo, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione;
  5. Facchini Francesco Saverio, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione;
  6. Lagrasta Mario, condannato a 4 anni di reclusione;
  7. Lomuscio Vito Domenico, condannato a 2 anni di reclusione;
  8. Magrone Cosimo, condannato a 3 anni di reclusione;
  9. Manzoni Paolo, condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione;
  10. Marzocca Domenico, condannato a 4 anni di reclusione;
  11. Petroni Denis, condannata a 2 anni di reclusione;
  12. Petruzzella Annalaura, condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione (pena sospesa);
  13. Petruzzella Giuseppe, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione;
  14. Tota Vito, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione.
  • Paolo Manzoni
