Droga, armi e furti, blitz a Molfetta. In manette un 23enne di Giovinazzo

Gli indagati - 19 in totale - hanno dai 19 ai 55 anni. 16 le persone arrestate: tra queste anche Paolo Manzoni, finito in carcere

Sono stati impiegati centoper portare a termine una delle più significative attività dell'a Molfetta. Una notifica del provvedimento è giunto pure a Giovinazzo nei confronti di uno deiarrestati, scattati durante il blitz avvenuto all'alba di ieri Si tratta di, 23enne del posto, accusato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di tentato furto aggravato, arrestato dai militari dellae portato in carcere, a Bari, su ordine del giudice per le indagini preliminari del. Durante le indagini, inoltre, gli investigatori hanno osservato la vita social di alcuni degli indagati, sudove postavano video con denaro e abiti costosi o in ristoranti pregiati.Gli indagati hanno. Tra le persone arrestate - altre due sono state sottoposte alla misura dell'obbligo di dimora a Molfetta - ci sono pure quattro donne (tre sono compagne degli indagati, mentre la quarta è la madre di uno di loro), tre delle quali sono state portate in carcere. Secondo gli investigatori, oltre a spacciare droga gli indagatierano dediti pure ai furti in appartamento, soprattutto a danni di anziani di cui conoscevano le abitudini e legami di parentela.Le indagini, coordinate dalla, sono iniziate alla fine del 2021, partendo proprio dalla visione dei filmati pubblicati sui social. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno arrestato tre persone in flagranza e hanno sequestrato, oltre a cocaina, hashish ed eroina, una mitragliatrice e una pistola.