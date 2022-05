"I mercoledì delle donne": Maria Rosaria Pugliese stasera in piazza don Tonino Bello

Nuovo appuntamento con la candidata sindaca di centrosinistra,, supportata da Partito Democratico, La Lista dei Cittadini, Popolari con Emiliano, Patto Comune e La Nostra Città Giovinazzo.Da questa sera, 18 maggio, parte un nuovo 'contenitore' dedicato agli incontri di genere in giro per la città. Dopo il primo appuntamento per testare questa idea di aggregazione e confronto, avvenuta la settimana scorsa in Sala San Felice, oggi ci sarà un primo incontro con i residenti e le residenti dei quartieri cittadini. Si palerà di genere, dei problemi che spesso affliggono le donne, cercando di intercettare istanze attraverso una vera e propria assemblea di donne.L'appuntamento è fissato per le ore 18.00 nel rione Immacolata, in piazza don Tonino Bello. Chiunque potrà parteciparvi e portare all'attenzione della candidata «i disagi, le richieste di ascolto e la volontà di migliorare».«Ogni settimana proporremo un tema specifico – ha dettoalla vigilia di questo appuntamento – proprio perché vogliamo affrontare nel merito e con più voci le personali urgenze di cui parlare: questa settimana discuteremo dei 'bisogni delle donne'. Tengo a precisare che in questi 'contenitori' pubblici ci può stare di tutto, si parlerà di quello che si riterrà importante. Lo spazio per il programma e le iniziative di scelta avranno tanti altri momenti di sviluppo e condivisione. Lo promettiamo», è stato il suo commento