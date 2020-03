I ladri non vanno in quarantena: furto serale all'Eni

La città è quasi del tutto ferma. Ma i ladri no. Loro sono sempre al lavoro. Nel mirino dei malfattori, oltre all'azienda Grossano , anche l'area di servizio, lungo la strada statale 16 bis, in direzione sud. Dopo aver fallito l'assalto alla cassaforte, i ladri si sono concentrati su altro, prendendo tutto quello che potevano.I malviventi sono entrati in azione lunedì sera, alle ore 21.30, dopo aver eluso in pochi secondi l'impianto di allarme e i sistemi di sorveglianza: ​hanno sfondato la porta d'ingresso di un locale adiacente al bar e, una volta all'interno, sono arrivati alla, che hanno forzato sul posto utilizzando flessibili e altri attrezzi. L'antifurto però è scattato e ha macchiato di inchiostro indelebile tutte le banconote, rendendole di fatto non più spendibili.Così, fallito l'assalto all'ambito forziere - anche se l'azione sembrava studiata con cura -, i banditi hanno cercato altro bottino, ripiegando sul bar e prendendo alla rinfusa quello che hanno trovato: i pacchetti dipresenti sugli scaffali e i. Non contenti si sono lanciati sulle gettoniere dellee sulle, svuotandole, prima di fuggire a piedi lungo la complanare adiacente, dileguandosi in pochi minuti.I danni ammontano a svariate. Sul posto sono giunti i: i militari hanno avviato le indagini e sperano di ricavare, dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne, tracce e indizi da cui partire per dare un volto ai componenti della banda.