800 anni dalla Regola Bollata di San Francesco: le celebrazioni a Giovinazzo

I Frati Minori Cappuccini di Giovinazzo e tutta la fraternità francescana celebrano lche cadrà il 23 novembre prossimo.Laè il documento redatto da San Francesco d'Assisi, con il quale egli intese dare alla comunità di frati che lo seguivano, sia l'indirizzo spirituale del nascente Ordine francescano, che una serie di norme pratiche destinate a regolare la loro vita quotidiana.Di essa esiste una prima versione chiamata Propositum o Prima Regola, una versione intermedia o Regola non bollata e una versione definitiva oEsiste anche un supplemento di Regola per i frati desiderosi di condurre una vita solamente contemplativa, la Regola di vita negli eremi, che fu redatta tra il 1217 e il 1221, e una Seconda Regola redatta assieme a Santa Chiara per il ramo femminile dell'Ordine, le suore Clarisse.Tante le iniziative che i francescani hanno in programma nei mesi primaverili, tra cui alcuni incontri di approfondimento e di riflessione.Si parte alle ore 16.00 delprossimo, quando padre Luciano Lotti sarà ospite a Giovinazzo, nella Sala Teatro del convento. Poi, ilalla stessa ora e nello stesso luogo, giungeranno in riva al basso Adriatico Roberto Ginesi e Concetta Cardellino.Terzo ed ultimo appuntamento con le Sorelle povere di Santa Chiara previsto per, ancora una volta alle 16.00, nel monastero di San Luigi a Bisceglie.