I bambini, le scuole e la festa di Sant'Antonio Abate

Anche quest'anno la scuola si apre ad una delle tradizioni più belle della storia della nostra città: la festa dei fuochi in onore di. Fervono i preparativi in merito all'organizzazione della festa liturgica che si festeggerà venerdì 17 gennaio.La festa popolare dei fuochi disi terrà, invece, il 18 e 19 gennaio prossimi a cura dell'associazionecon il patrocinio dellae dellavisto che la Festa è iscritta nel. Per gli adulti l'aspetto liturgico racchiude il suo valore storico e soprattutto religioso legato al culto del Santo e di questo parleremo nei prossimi giorni.Per i bambini questa festività è da un pò di anni entrata a far parte delle conoscenze legate al territorio ed alle sue tradizioni antiche. La bellezza dei fuochi allestiti nelle piazze della nostra città e il piacere di ritrovarsi attorno al caldo fuoco saranno elementi costanti relativi allo spirito di aggregazione ed alla appartenenza ad un territorio.Abbiamo incontrato, responsabile del progetto dal 2018 per l'associazioneora guidata dalla presidente. Con lui abbiamo parlato del coinvolgimento dei bambini delle scuole primarie di Giovinazzo e di come nelle scuole si vivrà il momento di apertura della festa stessa.«Sin dal 2018, il nostro primo anno in cui conabbiamo dato vita a questa nuova formula della festa - ci ha detto- abbiamo pensato di rivolgere attenzione ai bambini in modo che potessero essere informati e appassionati a questa tipica ed antica festa giovinazzese. Ecco che la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di».«È stata una novità già proposta nel 2018 poi ripresa lo scorso anno ed eccoci qui - dice Pappagallo - a coinvolgere i due istituti scolastici di Giovinazzo grazie alla disponibilità delle dirigenti scolastiche. Quest'anno entrambe le scuole si aspettavano l'invito a partecipare ed è stata per noi una cosa bella, è stato questo un bel segnale di attenzione verso la festa».«Noi vogliamo che i bambini possano vivere questa tradizione e farla propria, andremo nelle scuole con il banditore vestito in costume d'epoca che racconterà la storia di Sant'Antonio Abate. Ai bambini sarà consegnato un ciocchetto di legno, elemento fondamentale per la creazione del fuoco, emblema della terra, della nostra cultura e storia antica che non tutti i bambini conoscono. Grazie a questo momento inviteremo i bambini a venire in piazza la domenica dopo e costruire il "loro" falò in modo che vivano direttamente l'esperienza.Io mi sono emozionato nel vedere lo scorso anno i bambini in fila a mettere il ciocchetto accompagnati dai genitori. Anche quest'anno sarà una bella emozione, un momento di una bellezza infinita. I bambini con i genitori ed i nonni seguiranno la festa ed è bello che i più grandi, che da sempre conoscono la festa popolare, spieghino ai più piccoli che cosa significa accendere il falò per strada. Noi siamo stati accontentati perché la partecipazione delle famiglie in questi anni è stata sentita.Nella mattinata di venerdì 17 Gennaio, giorno in cui si festeggia Sant'Antonio Abate, alle ore 08.30 saremo nella scuola don Saverio Bavaro, mentre alle ore 09.30 andremo nella scuola Papa Giovanni XXIII. Alle ore 10.30 andremo, sempre con il banditore, nella scuola San Giovanni Bosco mentre alle ore 11.30 saremo nella scuola Aldo Moro. Ognuno di questi due istituti scolastici negli anni passati ha allestito un fuocherello intorno al quale si sono radunati i bambini con le maestre che hanno ascoltato la storia.Quest'anno nell'edizione del 2020 l'Associazione Culturaly ha pensato ad una novità.Sì, c'è un Upgrade: i bambini di ogni classe di Scuola Primaria realizzeranno un componimentopittorico sul tema del fuoco, sulla tradizione popolare e sulla festa in generale. Si tratterà di lavoridi gruppo-classe che dal pomeriggio di Venerdì 17 Gennaio saranno esposti nella sala San Felicein una mostra che tutti potranno visitare sino a Domenica sera. A tutti i bambini sarà consegnatoun attestato di partecipazione.L'altra rilevante novità di questa edizione della festa è stata il voler diffondere notizie storicheattendibili frutto di ricerche e di studi. Infatti, l'Associazione Culturaly ha promosso larealizzazione di un testo redatto dal dott. Nicola Coppola, studioso ed esperto di storia locale. «Èimportante per noi- ha concluso Tommaso Pappagallo- rispolverare la storia per conoscere il passatodella tradizione della festa di San Antonio Abate che racconti sia la festa liturgica che la festapopolare».Il coinvolgimento dei bambini e delle scuole primarie è un elemento importante di aggancio alterritorio di appartenenza, un segno di partecipazione e di conoscenza di un momento della storiadella nostra città che è bene trasmettere alle nuove generazioni.