Grandinata improvvisa a Giovinazzo: le FOTO

12 foto Grandinata a Giovinazzo - 7 ottobre 2021

Un quarto d'ora circa, poco dopo le 19.00 del giovedì sera, è bastato per creare problemi in tutto il centro abitato.Una coltre di chicchi di grandine ha ricoperto Giovinazzo, la città più colpita dal maltempo nel nord barese, con un effetto suggestivo alla vista, molto meno per chi si è trovato piante sui balconi devastate, così come diverse sono le segnalazioni di vetri scheggiati e in diverse arterie cittadine si è creato un tappeto di foglie strappate dal vento agli alberi.Le foto che vi proponiamo sono state scattate dai proprietari delin piazza Vittorio Emanuele II e dal fotografonella zona del perimetro della Villa Comunale ed in corso Principe Amedeo, poco dopo la grandinata.Il maltempo dovrebbe imperversare su Giovinazzo anche nelle giornate di oggi, venerdì 8, e domani, sabato 9 ottobre. Preoccupano i possibili danni alla colture - da quantificare in giornata - anche se nell'agro, verso Terlizzi e Bitonto, non sembra il fortunale si sia abbattuto con la stessa forza. Poca infatti la pioggia caduta verso il quartiere barese di Santo Spirito, a fronte di una tempesta magnetica piuttosto prolungata.Quest'oggi possibili rovesci più intensi al pomeriggio, mentre sabato dovrebbe essere caratterizzato da precipitazioni molto intense, secondo i modelli matematici degli esperti, soprattutto nella parte centrale e serale della giornata.