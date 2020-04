"Giovinazzo Solidale", Assessore Sollecito: «Un formidabile lavoro di squadra»

Un mese fa partiva l'iniziativarealizzata dal Comune. Grazie alla solidarietà di associazioni e cittadini si è messo in moto un circolo virtuoso di sussidiarietà per sopperire le difficoltà legate alla perdurante crisi epidemiologica.Ad oggi, grazie alle donazioni ricevute, si è stati in grado di consegnare ben 483 pacchi di generi alimentari e prodotti per l'igiene, diversi buoni spesa donati da attività commerciali giovinazzesi per un valore diAi due Istituti Comprensivi di Giovinazzo sono stati donati e consegnatiInoltre, è diil totale delle donazioni arrivate sul conto corrente aperto dal Comune in seguito all'ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo scorso. Nel fraSul versante dei servizi sociali si segnala che, dal 30 marzo scorso, si sono registrate bendi casi diversi, dalle richieste di sostegno al reddito alle richieste di buoni spesa, di generi alimentari e di assistenza domiciliare.«Questi risultati sono stati ottenuti grazie adche è stato coordinato dai nostri Servizi sociali - commenta, assessore alle Politiche Sociali -. I servizi di distribuzione di generi alimentari e di pasti caldi funzionavano già prima della crisi del Coronavirus, meccanismi collaudati che ci hanno permesso quindi di utilizzare il nostroper far confluire le donazioni dei cittadini. L'attivazione del servizio di emergenza durante il COC del 9 marzo scorso ci ha messo nelle condizioni di impegnare sin da subito il braccio operativo delche ad oggi è l'unica associazione delegata formalmente dal Comune a gestire le consegne a domicilio di aiuti, generi alimentari e farmaci.In quest'ultimo mese si è così rafforzata la collaborazione con tutte le realtà del territorio che hanno collaborato con le donazioni pervenute sia sul conto corrente e sia come generi alimentari consegnati al nostro Centro. Importante anche la collaborazione dei supermercati cittadini con la loro disponibilità del carrello per la spesa solidale e anche l'aiuto di alcune attività come macellerie, fruttivendoli e panifici che ci hanno permesso anche consegne di prodotti freschi. Non posso infine tralasciare il ruolo di altre associazioni ed organizzazioni ecclesiali –- che da sempre operano in questo ambito e che con grande discrezione e impegno continuano la loro opera di aiuto al prossimo. Tutti hanno contribuito al rafforzamento di questa rete, tutti hanno contribuito a far pulsare all'unisono il cuore diRicordo a tutti che i numeri che ho citato sono disponibili in formato aperto sulla banca dati che abbiamo appositamente creato su GitHub per tracciare donazioni e consegne. Si può seguire l'andamento giornaliero a questo link: hhtps://github.com/ComuneGiovinazzo/GiovinazzoSolidale . Quanti sono iscritti al canale Telegram del Comune di Giovinazzo ricevono in automatico l'aggiornamento giornaliero delle donazioni e delle consegne».