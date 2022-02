Giovinazzo per la pace in Ucraina

Il sindaco di Giovinazzo,, a distanza di 24 ore è tornato in piazza a Bari. Ieri per sostenere le ragioni degli agricoltori e delle attività produttive pugliesi, stremate dal caro carburante e da costi insostenibili. Oggi, sabato 26 febbraio, Depalma ha manifestato con il Vicesindacoper la pace in Ucraina. Insieme a loro diversi amministratori giunti da tutta l'Area Metropolitana del capoluogo.«Stamattina - ha spiegato lo stesso sindaco giovinazzese in un post Facebook - eravamo a Bari in Piazza Prefettura per manifestare contro la guerra ed essere vicini a popolo ucraino. Abbiamo toccato con mano le lacrime e la disperazione della comunità ucraina qui in Puglia, in pena per i cari sotto le bombe nel loro Paese. Ci auguriamo tutti un cessate il fuoco immediato e la ripresa del lavoro diplomatico», è stato il commento.Per l'assessore alle Politiche sociali ed educative, Michele Sollecito, si è trattato di un atto simbolico ma dovuto, poichée c'è bisogno di una forte spinta collettiva internazionale che faccia comprendere la gravità dell'azione russa sul territorio di uno stato sovrano.A Bari in piazza c'era l'ANPI, c'erano alcuni movimenti cattolici e tanti politici di diversa appartenenza.Stasera, alle ore 20.00, nella parrocchia San Domenico, a Giovinazzo, veglia di preghiera per la comunità cattolica, voluta da Mons. Domenico Cornacchia sulla scorta di quanto sta accadendo in tutta Italia per volere della Santa Sede.