Giovinazzo nettamente sotto la media metropolitana per contagi: i dati

Continua ad attenuarsi l'ondata di contagi da Covid-19 a Giovinazzo.Nelle ultime settimane il calo dei nuovi casi è stato pressoché costante ed a confermarlo nel nuovo report è stata l'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Dal 23 al 29 maggio scorsi sono state infatti "solo"le nuove infezioni da Sars CoV2 e sue varianti registrate tra la popolazione residente, per un tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti sceso anettamente sotto la media metropolitana attestatasi su 254,4 casi ogni 100mila residenti.Nella settimana tra il 16 ed il 22 maggio a Giovinazzo erano stati ufficializzati 50 casi, per una media di 256,1.Da inizio pandemia sono state registrate anche 17 morti, ma non ci sono decessi legati al Covid da circa un anno, esattamente dalla metà di maggio del 2021.