Giovinazzo, la classe si ritrova dopo 36 anni. C'è la maestra Ada Milella

Una bella, calda sera d'estate... piacevole sfondo di un incontro tanto cercato per anni e finalmente concretizzatosi: incontrare tutti insieme la propria maestra di quella che oggi ha sapore di antico, ma che un tempo neanche troppo lontano dava "le basi" e per questo si chiamava scuola elementare.È ciò che hanno fatto gli ex alunni della 5G del lontano anno scolastico '85-'86 della storica scuola sita in illo tempore in via Napoli, evento voluto fortemente dail quale è riuscito a mettersi in contatto con tutti i suoi compagni, non senza difficoltà per aver molti di loro lasciato la terra natìa anni fa per inseguire un sogno.Gli ormai ex alunni presenti hanno avuto, così, modo di riabbracciare finalmente la maestra, mamma dell'allenatore, loro formatrice e insegnante di vita, colei che li ha accompagnati nella crescita umana e culturale per cinque anni fondamentali della loro vita. Dotata di grandi virtù e qualità professionali,ha incarnato la figura dell'insegnante unica che le ha permesso di conoscere a fondo gli alunni con le loro debolezze e punti di forza, ha saputo valorizzarli, incoraggiarli e stimolarli, sempre attenta alle loro esigenze, bisogni e richieste.Insegnante autorevole, ma al contempo dolce e premurosa, si è guadagnata nel corso della sua lunga carriera professionale la stima, l'affetto e il rispetto di tutti i suoi "bambini" e dei loro genitori. Laha operato a scuola sempre spinta dall' amore viscerale verso la propria professione e verso i ragazzi, cosa che ha fatto la differenza e che l'ha resa un'insegnante coerente, giusta, equilibrata, amorevole e rispettabile.È proprio per questo che glihanno desiderato incontrarla, per poterla nuovamente viveree ringraziare degli insegnamenti trasmessi, perché è stata colei che li ha aiutati a crescere e a diventare persone migliori in tempi in cui un insegnante non era demonizzato, ma quasi venerato e rispettato da tutti, soprattutto dai genitori.I ricordi bellissimi e per molti aspetti divertenti di quegli anni sono emersi con un pizzico di nostalgia durante questa reunion che ha emozionato tutti, in primis la maestra che ha ricordato perfettamente tutto di ciascuno dei suoi ex piccoli alunni, lasciandosi andare lei stessa dolcemente a memorie lontane ma sempre vive e nitide nella sua mente e nell'animo e che, a suo dire, porterà nel suo cuore per sempre.Alla maestrava il ringraziamento più profondo e sincero da parte di chi le ha voluto bene, ha avuto la fortuna di conoscerla e averla come insegnante, perché l'istruzione finisce nelle classi scolastiche ma gli insegnamenti trasmessi continuano per la vita e- dicono all'unisono i partecipanti -