Giovinazzo in zona gialla rafforzata per due giorni: cosa cambia

Il nuovo Decreto Legge che sarà in vigore sino al 15 gennaio prossimo entra di fatto in vigore quest'oggi 7 gennaio. Di seguito le regole da rispettare in questa settimana.È vietato, su tutto il territorio italiano, spostarsi tra regioni o province autonome diverse, eccezion fatta che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovino in altra regione o provincia autonoma. Vietati assembramenti in luoghi pubblici.È confermato coprifuoco tra le 22 e le 5 del giorno successivo e per tutto il periodo coperto dal provvedimento saranno vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute» documentabili con l'autocertificazione. È ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione oltre le 22.Non sono consentiti gli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un'altra regione o in un'altra provincia autonoma. Bar, pub, pizzerie, ristoranti e pasticcerie potranno essere aperti fino alle 18 e dopo quell'orario saranno consentiti l'asporto e la consegna a domicilio senza limiti temporali. Riaprono oggi anche per i negozi di altre categorie merceologiche e i centri commerciali. Restano vietati gli assembramenti in luoghi pubblici.Si applicano su tutto il territorio nazionale le misure previste per la cosiddetta "zona arancione". Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.Il testo del nuovo Decreto Legge prevede dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta 'zona rossa'che sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono (fonte: ADN Kronos).Invariata dal 7 al 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.