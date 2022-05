Giovinazzo ha ricordato Raffaele Piscitelli premiando le nuove generazioni

La manifestazione per il Centenario della nascita delsvoltasi il 24 maggio all'Istituto Vittorio Emanuele II, ha visto l'attenta e grande partecipazione dei giovani liceali del "Matteo Spinelli" di Giovinazzo.All'inizio dell'evento hanno portato i saluti istituzionali il Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma, il Preside del Liceo prof. Carmelo D'Aucelli e il Presidente della "Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino" Michele Piscitelli.È toccato al prof. Nicola Neri affrontare il tema storico dei conflitti militari. Il relatore, poi, ha dato particolare rilievo ai concetti di eroismo, di amor di Patria e di Stato.Il Ten. Col. Mauro Lastella ha poi presentato l'Esercito Italiano: dopo alcune note storiche, ha delineato gli impegni odierni di difesa e sicurezza del territorio nazionale, di pronto intervento in caso di calamità naturali e di promozione di attività culturali e sportive quali la partecipazione degli atleti alle gare olimpioniche.È seguito un dibattito con gli studenti su argomenti oggi molto sentiti come la contrapposizione tra globalizzazione ed amor di patria, l'iter formativo previsto per l'ingresso in Accademia, i requisiti e le prospettive per la carriera militare.Le conclusioni del ricco dibattito sono state affidate al C.V. Attilio Maria Daconto - Comandante in seconda della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica e al Col. Pietro Maraglino, Comandante del Comando Esercito Regione Puglia.Al termine sono state consegnate le Borse di Studio intitolate al pluridecorato ufficiale giovinazzese, eroe della Seconda Guerra Mondiale.Prima classificata del concorso è stata la studentessa Valeria Drago della classe V A – Liceo Classico, con un elaborato che si è distinto per la solida consapevolezza, la pertinente attualizzazione e la profonda interiorizzazione dell'insegnamento tramandato dal fulgido esempio di vita del Tenente Raffaele Piscitelli.Seconda classificata è stata Roberta Digiaro della classe V B – Liceo Scientifico, con un elaborato sviluppato con un originale apporto critico sul tema della responsabilità individuale e collettiva.Terzo classificato è risultato lo studente Antonio Samuel Baldassarre della classe V A – Liceo Classico, con un elaborato che ha sviluppato in modo personale e attuale il tema dell'eroe, a partire dalla figura esemplare del Tenente Raffaele Piscitelli.