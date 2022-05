Giovinazzo celebra i 101 anni dalla nascita del Tenente Raffaele Piscitelli

Sono due gli appuntamenti in programma per il Centenario del Ten. Raffaele Piscitelli, manifestazione promossa dalla Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino, dal Liceo "Matteo Spinelli" e dal Comune di Giovinazzo, con la collaborazione del Comando Militare Esercito Regione Puglia.presso l'Istituto Vittorio Emanuele II, si svolgerà una conferenza con relativo dibattito su temi di interesse civico, alla quale parteciperanno anche gli studenti del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo.Le notizie delle cronache europee e mondiali degli ultimi mesi hanno creato attenzioni e collegamenti con il periodo storico vissuto dal Ten. Piscitelli nella prima metà del Novecento, rendendo i temi conferenziali di maggiore ed attuale interesse.Le presenze previste sono di massima competenza: dal Comandante del Comando Esercito della Regione Puglia - Col. Pietro Maraglino, al Responsabile della Sez. Pubblica Informazione dello stesso Comando - Ten. Col. Mauro Lastella; dal Comandante in seconda della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – C.V. Attilio Maria Daconto, al docente di Storia delle Istituzioni Militari dell'Università di Bari – Prof. Nicola Neri, oltre agli interventi del Sindaco di Giovinazzo – Tommaso Depalma e del Preside del Liceo "Matteo Spinelli" Prof. Carmelo D'Aucelli.Il tutto sarà moderato dal giornalista di TeleNorba, Giovanni Di Benedetto.Durante la manifestazione avverrà la Cerimonia di Consegna delle Borse di Studio agli studenti del Liceo "Matteo Spinelli" che si sono resi autori degli elaborati più efficaci e brillanti, previa presentazione degli elaborati da parte degli stessi studenti premiati., invece, a conclusione del corteo per la Festa della Repubblica che muoverà dal Municipio di Giovinazzo alle ore 10.00, verrà scoperta una targa di indicazione stradale su via Ten. Raffaele Piscitelli, all'angolo con via Marconi.