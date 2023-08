Giovinazzo Estate, gli eventi del 26 agosto

Tanti gli eventi che caratterizzeranno questo ultimo sabato di agosto a Giovinazzo.Di seguito il riassunto per non perdervi nulla.Largo Marrano - Lungomare di Ponente - ore 15.30Deposizione corona di fiori per i caduti di Aeronautica e Marina Militare ed in memoria delle vittime di Monte Serratra cui il concittadino Fedele MarranoOre 16.00 circapiazza Vittorio Emanuele II - Mostra velivoli all'interno del Villaggio Azzurroa cura di Aeronautica MilitareSala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino MottolaArtestate - Sale del Bastione dalle 19.30 alle 22.30a cura di AM Art Gallery