"Giovinazzo Estate 2022", pubblicato il bando

È stato appena pubblicato l'Avviso pubblico per l'acquisizione e la selezione delle proposte progettuali da inserire nel calendario delle iniziative diL'Amministrazione Comunale, infatti, è da sempre impegnata in una azione di diffusione della cultura mediante la promozione ed il sostegno di attività culturali promovendo la partecipazione cittadina e garantendo il consolidamento di un'offerta culturale nonostante le difficoltà degli ultimi due anni dettate dalle restrizioni imposte dalla pandemia ancora in corso.«Giovinazzo è ormai palcoscenico di numerose iniziative culturali che la rendono sempre più attrattiva favorendo un importante processo di crescita culturale e generando importanti impatti economici – è il commento dell'assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo,– Per questo è fondamentale permettere ai nostri operatori culturali, e a tutte le realtà che vorranno presentare progetti di valorizzazione del nostro territorio, di candidare in tempi congrui le diverse proposte progettuali anche al fine di costruire ovvero di promuovere un cartellone/programma di iniziative estive. Sono convinta che le azioni poste in essere in questi anni, quelle che hanno portato la nostra città ad essere protagonista di celebri spot nazionali e di essere presente sulle riviste di settore di promozione turistica, siano il risultato di un grande lavoro di concertazione e collaborazione con tutti gli operatori culturali del territorio. Giovinazzo è affacciata sulla bellezza, non perdiamo occasione per promuoverla».La scadenza per presentare proposte progettuali è stabilitaCliccando sul seguente link è possibile visionare l'Avviso pubblicato ed i suoi allegati.