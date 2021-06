Giovinazzo è quasi covid-free

Quasi libera da contagi o, per usare un anglicismo, covid-free.Giovinazzo sembra aver imboccato da qualche settimana la via giusta per uscire dall'incubo Sars CoV2 ed i dati forniti dal Comune nelle scorse ore rasserenano ulteriormente.In altro articolo vi abbiamo raccontato delle oltre 16mila dosi di vaccino somministrate, ma indice ad ottimismo anche il numero degli attualmente positivi al virus, rimasti, ma con diversi ormai sulla via della guarigione.Un bel passo in avanti rispetto ad un mese fa, quando le persone alle prese con la malattia a Giovinazzo erano 47.In totale, da inizio pandemia, sono stati contagiati, un altro dato davvero confortante. Le vittime che la comunità locale piange sono state purtroppocon 7 decessi nel 2020 e 10 dall'inizio del 2021. Il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91.Ottimo il risultato raggiunto con la campagna vaccinale (complice la stagionalità del virus): a Giovinazzo nella settimana dal 7 al 13 giugno non vi sono stati contagi in assoluto. Ma il dato interessante è quello relativo alle fasce più deboli: dal 16 maggio al 14 giugno si sono ammalate 2 sole persone over 70 (nessuno tra gli ultraottantenni, uno tra chi ha più di 70 anni e uno tra gli ultranovantenni). Un'altra infezione, nello stesso periodo, è stata registrata tra gli over 60, fascia d'età che ha subito forte il contraccolpo durante la terza ondata da febbraio a maggio. Anche in quel caso il vaccino pare aiutare davvero.Nessun contagio nello stesso spazio temporale tra gli ultraquarantenni e nei ragazzi tra i 20 ed i 29 e tra i bimbi dagli 0 ai 9 anni. Quattro infine i contagi tra i 50enni, categoria più colpita dal virus da inizio pandemia, in cui si contano 232 casi complessivi.