Giovinazzo avrà il suo asilo comunale. Sorgerà nei pressi del PalaPansini

Giovinazzo avrà il suo primo asilo nido comunale. Il Comune si è aggiudicato il finanziamento diper la realizzazione grazie alla partecipazione all'avviso P.N.R.R. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1La strutturaa completamento di un'area urbana oggetto, negli ultimi anni, di un'importante attività di rigenerazione, grazie alla presenza di parchi, spazi verdi, punti di aggregazione e servizi, alcuni dei quali ancora in fase di riqualificazione, come nel caso della villetta Aldo Moro.«Siamo estremamente fieri di questa nostra candidatura vincente - dichiara il sindaco Michele Sollecito - . Riconosciamo la centralità dei servizi educativi per l'infanzia nel sistema integrato di istruzione e siamo orgogliosi di poter concorrere con le famiglie alla cura, all'educazione ed alla socializzazione dei più piccoli nostri cittadini."Soddisfatto l'assessore ai LL.PP. e vicesindaco Gaetano Depalo: "Ogni cantiere ed ogni attività che si sviluppa rappresentano opportunità economiche e servizi per l'intera comunità. Gli uffici comunali sono impegnati quotidianamente nell'azione amministrativa i cui tempi a volte possono risultare incomprensibilmente lunghi ma che, difatti, sono oggettivamente scanditi da procedure e prassi normative. Lavoriamo alacremente per raggiungere tutti gli obiettivi e per intercettare quante più risorse per la nostra città».