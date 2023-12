Asilo comunale Giovinazzo, il 21 dicembre la posa della prima pietra

Un sogno accarezzato da tempo che diventa realtà.Giovedì 21 dicembre, alle ore 10.30, a Giovinazzo, si terrà la cerimonia della posa della prima pietra del nuovocosì come deciso dai giovinazzesi tramite un sondaggio lanciato dal Comune.L'edificio, finanziato con fondi PNRR, sorgerà sul terreno comunale in zona 167,, nelle vicinanze di piazza don Tonino Bello.Alla cerimonia, oltre al sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e agli assessori e consiglieri dell'Amministrazione comunale, presenzierà il Vescovo della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Sua Eccellenza Mons. Domenico Cornacchia e una rappresentanza delle scolaresche del territorio«È per me un grande onore e una gioia profonda porre la prima pietra di una nuova scuola a Giovinazzo, un asilo nido che sicuramente amplierà l'offerta di servizi dedicati a minori e famiglie - spiega il sindaco Sollecito - L'opportunità di beneficiare di fondi straordinari – come i fondi per gli asili nido finanziati dal PNRR – si sta rivelando un'occasione storica e Giovinazzo è pronta per continuare a immaginare e a lavorare per una città migliore, attenta alle esigenze di tutti e proiettata con fiducia verso il futuro. Desidero sin da ora esprimere tutta la mia gioia nel poter condividere questo momento importante con tutta l'Amministrazione comunale che lavora in squadra per raggiungere questi grandi obiettivi, l'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Gaetano Depalo, e tutta l'equipe del PNRR del nostro Comune. Invito i cittadini che ne avessero voglia a partecipare a questa cerimonia che sarà il più bel preludio alle imminenti feste natalizie».