Giovinazzo al tempo del Coronavirus: il VIDEO della città dopo le 18.00

Social Video 6 minuti Giovinazzo dopo le 18 all'epoca del Coronavirus Gianluca Battista

Abbiamo girato. In due, ben distanziati, bocca coperta, per cercare di capire se la gente stessa rispettando le imposizioni giuste del Governo per contenere il maledetto contagio daSiamo entrati nel silenzio surreale della città vecchia ed abbiamo ripreso bar, caffetterie e ristoranti chiusi in quello che è stato e tornerà ad essere il cuore pulsante di Giovinazzo.che vedrete, girato con uno smartphone, documenta quanto succede in questi giorni tristi per la nostra nazione. Il nostro messaggio, che vuole arrivare a tutti voi lettori, e di continuare a rispettare le norme imposte e di avere sempre bene in mente che un comportamento sbagliato può significare un danno irreparabile per gli altri.Stiamo attenti e restiamo uniti in questa brutta pagina della nostra storia. Voi restate a casa, l'informazione verrà da voi.