Giovinazzo a fuoco lento, attese punte di 39°

Picco di caldo atteso su Giovinazzo nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno.Sin dal primo mattino le temperature toccheranno i 32°, accompagnati da afa e ventilazione debole sud-occidentale. Le punte massime. I consigli sono sempre i medesimi: non esporsi al sole nelle ore più calde, bere molto ed evitare che bambini, anziani ed ammalati stiano per troppo tempo fuori di casa.Il caldo non darà tregua sino al tramonto, quando il termometro nella cittadina adriatica sfiorerà i 33°. Consolano le percentuali basse di umidità, prima al 41%, poi massimo al 58%. Mare quasi calmo, ma con moto ondoso in aumento.Serata stellata e lento incalzare del Maestrale che, sin dalla notte tra venerdì e sabato, porterà refrigerio, con calo delle massime anche di 8-9°.