Giornata della Memoria, Frediano Sessi ospite del Comune di Giovinazzo

Il 28 gennaio, alle 10.00, appuntamento in streaming per studenti e cittadini

Gli Assessorati alle Politiche Educative ed alla Cultura del Comune di Giovinazzo celebreranno quest'anno la Giornata della Memoria con l'autorevole intervento del professortraduttore e saggista, autore del libro "Prof. Che cos'è la Shoah?" edito da Einaudi.L'Olocausto ebraico raccontato senza retorica e con dati storici, grazie al contributo di colui il quale ha curato l'edizione definitiva del Diario di Anna Frank. Sessi è anche docente di sociologia all'Università di Brescia ed al Master di Didattica della Shoah dell'Università Roma3. Collabora da tempo alle pagine culturali del Corriere della Sera e rappresenta oggi uno degli intellettuali più autorevoli in Italia nel raccontare la pagina più nera dello scorso secolo.«Questa iniziativa - ha spiegato dalle pagine social l'Assessore- rientra nel progetto lettura del nostro Comune in collaborazione con la libreria Laterza. L'incontro si terrà online e sarà aperto a tutti perché verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Giovinazzo. Non c'è futuro buono se non studiamo bene il passato», la sua chiusa.L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 10.00.