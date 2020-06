Giornata Covid-free in Puglia. E si svuotano le terapie intensive

Il 5 aprile scorso erano 159 i ricoverati in terapia intensiva in Puglia e la nostra regione viveva il dramma di chi se ne andava in poche ore e di chi entrava in quei reparti senza sapere se ne sarebbe uscito vivo e senza il conforto dei parenti.. Nessun paziente vi è più ricoverato ed è un risultato eccezionale, nonostante le condotte sbagliatissime a cui stiamo assistendo in queste settimane.I dati ed i numeri completi ve li forniremo, come di consueto, dopo la mezzanotte, ma c'è di che essere felici, senza mai dimenticare chi ci ha lasciato ed il nostro dovere civico di continuare a rispettare le norme utili a stoppare il contagio.