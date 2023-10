Gianfranco Viesti presenta a Giovinazzo il suo ultimo libro

Sarà presentato questa sera, giovedì 12 ottobre, in Sala San Felice, l'ultimo libro didal titolo(Editori Laterza).Il regionalismo italiano funziona probabilmente male. La soluzione potrebbe risiedere nella proposta di un'autonomia regionale differenziata? Ma questa non determinerebbe una secessione di fatto delle regioni più ricche?, uno dei principali esperti di coesione territoriale, guiderà quindi il pubblico nel dipanare una materia tanto intricata quanto decisiva per il futuro del nostro Paese.L'autore dialogherà con il giornalista Oscar Iarussi e i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. L'appuntamento è fissato per le 19.00.