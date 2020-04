Genitori fuori di casa con i figli: i chiarimenti del Ministero

«È da intendersi consentito,in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute».Questo un passaggio dei chiarimenti contenuti nella circolare inviata dal- e pubblicata sul sito delin merito alle possibilità di passeggiate da parte di bambini accompagnati al di fuori delle abitazioni.«Potranno essere consentiti spostamentiin ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute», è aggiunto nella comunicazione.Passeggiate ammesse,Non cambia niente per gli adulti. Insomma, correre o camminare sono da intendersi entrambi come "attività motoria" consentita. L'obiettivo è scongiurare che, con l'approssimarsi delle belle giornate e dopo tanti giorni costretti in casa, decine di migliaia di genitori con bambini possano riversarsi per strada e vanificare i sacrifici fatti dalla maggioranza della popolazione italiana in queste settimane.La partita contro i contagi è apertissima e tutt'altro che vinta.