Gamberemo 2023, gli auguri arrivano dai calciatori del Bari

Si gareggerà giovedì 17 agosto la XXX edizione delorganizzato dall'associazione culturale Touring Juvenatium. Appuntamento in notturna, alle 20.30, in piazza Vittorio Emanuele II, dopo l'accensione ufficiale delle luminarie.In preparazione della gara che si svolgerà tra terra ferma e Cala Porto, sotto la spinta del presentatore storico della sfida rionale, Giangaetano Tortora, sono arrivati a Giovinazzo anche gli auguri dei calciatori dellaIn un video ( clicca qui per vederlo ) capitaned il baresissimosalutano il pubblicano ed invitano tutti a partecipare ad una edizione che si preannunzia storica, quella del trentennale. L'auspicio di chi ha chiesto loro di produrre questo intervento a distanza, una sorta di promo, è che piazza Vittorio Emanuele II possa trasformarsi in una bolgia, come quella dello stadio San Nicola nelle serate della scorsa primavera, terminate purtroppo con un finale infausto che va rapidamente rimosso dalla memoria dei tanti sportivi biancorossi.Per il direttivo della Touring Juvenatium, promotrice delle tradizioni locali, un modo ulteriore per legare questo evento alla nostra Terra di Bari, vincolandola negli intenti ad un contesto metropolitano.A sfidarsi anche in questa occasione saranno i cinque rioni cittadini, Concattedrale, San Domenico, San Giuseppe, Sant'Agostino ed Immacolata, corrispondenti alle cinque parrocchie. E, come sempre, sarà battaglia vera, come è giusto che sia nello spirito dei veri palii.