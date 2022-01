Galizia su spettacolo viaggiante: «Rinnovata esenzione Tosap e Cosap»

Tanti i settori fortemente colpiti dalla crisi pandemica e tra questi quello dello spettacolo dal vivo lo è stato particolarmente.Tanti i settori che sono riusciti a ripartire, peccato che il settore dello spettacolo (cinema, teatro, spettacolo viaggiante) stia facendo ancora i conti con una ripartenza solo parziale.Sulla questione è intervenuta la parlamentare giovinazzese: «L'ultimo rapporto SIAE ha svelato risultati che ci hanno fatto comprendere quanto importante sia stata la crisi che ha investito il mondo dello spettacolo.Lo ha ben compreso il Governo che è intervenuto a sostegno del settore sin dai primi giorni della pandemia, continuando anche oggi, con il nuovo decreto Sostegni, a prorogare fino a fine giugno 2022 l'esenzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per i lavoratori dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi».«Con riferimento a questo avevo già presentato un emendamento al decreto Milleproroghe che andava nella stessa direzione e sono soddisfatta che il Governo abbia accolto la richiesta, intervenendo nel Consiglio dei ministri che si è svolto ieri con l'aumento di 6,5 milioni di euro del fondo dedicato», aggiunge la deputata del Movimento 5 Stelle.«Una buona notizia, dunque, che da una parte rivela il forte impegno delle istituzioni a supporto di una categoria importantissima della scena culturale italiana, dall'altra va ad allietare l'animo di tutti i lavoratori del settore, i quali in attesa di ripartire con le loro attività di spettacolo e circensi riceveranno, come è giusto che sia, sostegno dal Governo», conclude così Galizia.