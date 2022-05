Frecce Tricolori a Giovinazzo: LE FOTO ED IL VIDEO

16 foto Frecce Tricolori a Giovinazzo

2 minuti Le Frecce Tricolori tra Giovinazzo e Molfetta Carico il lettore video...

Il cielo si è tinto di verde bianco e rosso intorno alle 17.05 ed è stata emozione.Migliaia gli spettatori che hanno assistito sul lungomare Marina Italiana allo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori, per la prima volta sul litorale tra Giovinazzo e Molfetta.Quello che viene chiamato in gergo "Air show" è iniziato alle 16.00 ed il culmine è stata l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ha tenuto incollati con lo sguardo al cielo grandi e soprattutto piccini.Si è trattato di un autentico evento per le due città, fortemente voluto dalle amministrazioni guidate da Tommaso Depalma e Tommaso Minervini.Il servizio d'ordine e l'area parcheggi ha permesso agli spettatori, accorsi sin dal primo pomeriggio, di godersi a pieno lo spettacolo della pattuglia più invidiata al mondo.Noi vi raccontiamo questo intenso e, per certi versi, storico pomeriggio giovinazzese e molfettese attraverso le nostre foto ed un video montato dalla nostra Mariella Spadavecchia.