Fratoianni a Giovinazzo per Sinistra Italiana e de Gennaro

Nel suo tour elettorale,ha fatto tappa a Giovinazzo, durante un momento conviviale organizzato dal suo partito,Ad aprire la serata è stato, candidato al consiglio comunale e volto noto di Sinistra Italiana in città. Depalo ha ricordato l'impegno di SÌ nel territorio in questi anni e ha presentato tutti i candidati della lista.Fratoianni ha chiesto il massimo sforzo in questa ultima settimana per la lista di SÌ e per portare alla vittoriaHa ricordato di come De Gennaro sia stato l'unico a presentarsi ai cancelli Bosch, mentre le fabbrica era in crisi, a sostegno dei lavoratori.«Il voto amministrativo non incide direttamente sulla politica nazionale - ha chiosato Fratoianni - ma se in ogni città inizia un processo di cambiamento, questo si riflette positivamente sull'Italia che vogliamo costruire».Ha concluso l'incontro proprio il candidato sindaco de Gennaro, che ha ringraziato Fratoianni e Sinistra Italiana per la presenza e per la qualità offerta in campagna elettorale.