Francesca Galizia ricorda l'ultima battaglia di Pino Tulipani

fino a questa mattina aveva lavorato a casa, cercando sempre risposte per i più deboli, strade da battere per sostenere le loro famiglie. Lo sa bene l'On. Francesca Galizia, che ha voluto ricordare la sua ultima battaglia anche al tempo delle restrizioni per il Coronavirus.«Ho appreso con dispiacere - fa sapere in una nota la parlamentare- la scomparsa di Giuseppe Tulipani, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. E non posso che unirmi al cordoglio di tutta la comunità di Giovinazzo, a cui lui aveva legato il suo nome per le attività politica-culturali svolte, anche in passato in veste di vicesindaco.Indubbiamente - dichiara la Deputata pentastellata - ci lascia un uomo che in tutta la Puglia è stato un riferimento prezioso, non solo per il suo ruolo di Garante regionale dei diritti dei disabili, bensì per le sue azioni sul territorio realizzate soprattutto nell'ambito della Protezione Civile, nonché nell'impegno sociale a favore di persone più vulnerabili, come quelle affette da autismo.Ed è proprio a tutela di queste ultime - prosegue l'Onorevole - che Pino Tulipani si era speso recentemente, quando aveva affermato che in questo periodo di emergenza sanitaria, restare chiuso in casa per un soggetto con disturbo dello spettro autistico può diventare gravemente faticoso, fino a comprometterne il già precario equilibrio psicofisico, scatenando, a volte, comportamenti violenti e incontrollati.Forte di questa comprovata diagnosi medica aveva - lo voglio ricordare -Un uomo, dunque - conclude Galizia -, dotato di unache io stessa ho potuto testare avendo collaborato con lui, non moltissimo tempo fa, per individuare e definire i bisogni dei soggetti diversamente abili, così da mettere in essere per loro l'intervento territoriale più utile e adeguato».