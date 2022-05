Fotografia, cinema e poesia: sino al 15 giugno il Puglia Village è donna

A Molfetta, nel, da lunedì, i primi tre giorni della settimana saranno dedicati alla, appositamente organizzata dalpresente nellapugliese. Una intera programmazione dedicata alle pellicole al femminile, a partire da "", in programma nei giorni 9, 10 e 11 maggio alle ore 20, premiata con tre premi oscar, oltre al Leone d'oro a Venezia, che racconta la storia di una donna costretta a una vita da nomade moderna.Nei primi tre giorni della settimana successiva verrà proiettato "", scritto e diretto dal fenomeno spagnolo, Pedro Almodóvar, sulle mille emozioni e problematiche legate alla maternità. La settimana successiva sarà la volta di "", bellissimo lungometraggio francese sul dramma lavorativo di una madre dalla vita affannosa, mentre a cavallo tra maggio e giugno in sala ci sarà il francese "", storia cruda di una ragazza al debutto della vita, per cui è inimmaginabile avere un bambino rinunciando ai propri sogni. A giugno, invece, chiudono la rassegna la pellicola italiana, "", sulla vendetta e rivalsa della sedicenne Rosa, la cui madre è stata uccisa dai familiari mafiosi perché diventata collaboratrice di giustizia, e "", film americano molto dibattuto, che racconta il Natale in cui la principessa Diana Spencer decise di mettere fine al matrimonio con Carlo.Nell'occasione, agli spettatori della rassegna,regalerà la bellissima edizione speciale del libro di poesie, "", di, incentrato sulla bellezza al femminile, considerata centrale nella vita di tutti e quindi meritevole di parole intense. Proprio attraverso questisi intende accendere quella miccia che apre e amplifica mondi possibili, relazioni e sentimenti. Oltre al libro di poesie, gli spettatori riceveranno una "", che dà diritto a una colazione o aperitivo presso una delle ristorazioni dellaLa rassegna cinematografica si unisce così alla mostra fotografica "", organizzata negli spazi all'aperto delin collaborazione con la. L'evento, già molto apprezzato in questi giorni, è un sguardo reale sulla condizione femminile attraverso le fotografie realizzate dalle grandi reporter della: oltre 130 anni di storia con immagini che compongono, scatto dopo scatto, un quadro globale della vita delle donne, il modo in cui sono state percepite e trattate, quanto potere hanno (o non hanno) avuto, come hanno affrontato le loro sfide e scoperto nuovi orizzonti.Il tutto visto dall'obiettivo delle grandi reporter della National Geographic Society. Non solo un excursus storico nelle esperienze del passato, ma un viaggio per immagini che ci proietta in avanti, mostrando le sfide e i successi che attendono le donne nel futuro.Per conoscere gli, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali "". Per conoscere meglio la programmazione del cinema multisala basta collegarsi al sito ucicinemas.it